Аффирмации на квартиру и недвижимость — это отличный способ, продать что-то или приобрести. Аффирмации — это мощное воздействие на свое подсознание. Если знать, как правильно с ними обращаться, можно добиться очень многого. Аффирмации на квартиру — это гарант уверенности, что вы купите то жилье, о котором всегда мечтали. Или же в кратчайшие сроки продадите квартиру или любую другую недвижимость. Про аффирмации на жилье знают не многие. Когда мы болеем, мы можем внушать себе, что скоро поправимся и используем аффирмации на здоровье. Если у нас проблемы в любви, мы обращаемся к аффирмациям на любовь, внушая себе, что нас окружают нужные люди…