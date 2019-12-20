50+ Аффирмации на квартиру и недвижимость: покупки и приобретения20.12.2019
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70+ целебные аффирмации Георгия Сытина
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Самовнушение в медицине: методы, разъяснения, как называется
Самовнушение в медицине — это то, о чем вы однозначно слышали. Эта методика широко используется при лечении болезней разной тяжести. Суть очень проста. К примеру: человек приходит к доктору и ему выписывают лекарство. Принимая препарат, больной верит, что это ему…